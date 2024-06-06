Деятельность ИП, заразившего 33 калининградца, приостановили на 90 суток

Ранее сообщалось, что количество клиентов сервиса доставки правильного питания Musli39, заразившихся сальмонеллёзом, выросло с 15 до 33 человек. В их числе один ребёнок и один подросток. 21 заболевший проходит лечение в инфекционном стационаре. Сам Артем Подкорытов рассказал «Новому Калининграду», что его предприятие устранит нарушения. Он также заявлял, что его семья также заразилась сальмонеллезом.