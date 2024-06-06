В Перми иномарка вылетела на тротуар в результате жёсткого ДТП на Ленина

На кадрах ролика, который отправил очевидец, видно красный автомобиль, который стоит на тротуаре с открытым капотом. Рядом с авто собрались взволнованные пермяки, которые осматривают машину. По тротуару рядом с иномаркой разбросаны комки земли и травы с газона, по которому проехал автомобиль. Девушку, которая была за рулём авто, успокаивает другая женщина.