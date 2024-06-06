В Перми иномарка вылетела на тротуар в результате жёсткого ДТП на Ленина

Иномарка вылетела на тротуар в результате жёсткого ДТП на улице Ленина в Перми, сообщил сайту perm.aif.ru очевидец.
Дорожный инцидент произошёл в Перми утром 6 июня. Происшествие случилось на перекрёстке улиц Ленина и Плеханова возле Городской клинической больницы № 2, рядом с памятником Ф. Х. Гралю.
По словам очевидца, в аварии столкнулись два автомобиля. После удара красная иномарка вылетела на тротуар.
«Девушка была за рулём красной. Сейчас её рядом с машиной успокаивают, она, похоже, в шоке. Вторая машина на другой стороне улицы. За рулём пожилой мужчина», — рассказал perm.aif.ru очевидец.
На кадрах ролика, который отправил очевидец, видно красный автомобиль, который стоит на тротуаре с открытым капотом. Рядом с авто собрались взволнованные пермяки, которые осматривают машину. По тротуару рядом с иномаркой разбросаны комки земли и травы с газона, по которому проехал автомобиль. Девушку, которая была за рулём авто, успокаивает другая женщина.
«Или мужчина поворачивал с Ленина на Плеханова, девушка ехала прямо, но от удара вылетела с проезжей части», — сообщил автомобилист.
Сайт perm.aif.ru уточняет информацию о происшествии.