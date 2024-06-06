Омич в синей бейсболке вышел из дома и исчез

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 36-летнего Рустама Фардеева. Во вторник, 4 июня, мужчина вышел из дома № 82 на улице 3-я Станционная и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы и карие глаза. В последний раз омича видели в синей бейсболке, чёрной куртке, спортивных чёрных брюках и чёрных кроссовках. Отмечается, что для поисков Рустама Фардеева нужна помощь добровольцев.
Ранее сообщалось, что омские полицейские ищут без вести пропавшего 52-летнего Рустама Мухаметдинова. Заявление об утрате родственных связей поступило от племянника мужчины. Он рассказал, что в 2017 году дядя сменил место жительства — уехал из Омска в город Татарск Новосибирской области. Связь с ним была потеряна. Где в настоящее время находится омич — неизвестно.