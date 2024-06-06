Омич в синей бейсболке вышел из дома и исчез

Ранее сообщалось, что омские полицейские ищут без вести пропавшего 52-летнего Рустама Мухаметдинова. Заявление об утрате родственных связей поступило от племянника мужчины. Он рассказал, что в 2017 году дядя сменил место жительства — уехал из Омска в город Татарск Новосибирской области. Связь с ним была потеряна. Где в настоящее время находится омич — неизвестно.