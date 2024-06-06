Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. За истекшие сутки ВС РФ имели ряд успехов на ЛБС (линии боевого соприкосновения). Есть продвижение в направлении населенного пункта Северск. В городе Часов Яр заняты несколько ключевых позиций, которые позволили расширить возможности по освобождению данного насёленного пункта», — сообщил Марочко.