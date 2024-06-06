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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, заняв несколько ключевых позиций в городе Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Источник: AP 2023

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. За истекшие сутки ВС РФ имели ряд успехов на ЛБС (линии боевого соприкосновения). Есть продвижение в направлении населенного пункта Северск. В городе Часов Яр заняты несколько ключевых позиций, которые позволили расширить возможности по освобождению данного насёленного пункта», — сообщил Марочко.

Он добавил, что между сёлами Курдюмовка и Андреевка российские войска уничтожили долговременную огневую точку ВСУ, а также заняли несколько позиций, которые украинские боевики удерживали на протяжении длительного времени.