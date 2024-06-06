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Количество пострадавших в ДТП двух трамваев в Кемерове достигло 80 человек

Серьезная авария с участием двух трамваев произошла утром 6 июня на территории Кемерова. Новые данные о происшествии озвучили источники Telegram-канала 112.

По данным информаторов, сейчас число пострадавших достигло 80 человек. Некоторые находятся в больнице — им оказывают помощь медицинские работники. Другие от госпитализации отказались.

Спасателям приходилось вынимать пассажиров из транспортных средств через окна. На данный момент спасательная операция продолжается, на месте находятся экстренные службы.

Напомним, по предварительной информации, у одного из трамваев отказали тормоза. Он столкнулся со встречным транспортом. По факту аварии возбуждено уголовное дело, идет разбирательство.