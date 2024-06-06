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Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету «Нептун»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на четверг сбили 13 украинских беспилотников в небе над Крымом, шесть — над Белгородской областью, а также противокорабельную ракету «Нептун» над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета “Нептун” над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.