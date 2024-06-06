Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету «Нептун»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на четверг сбили 13 украинских беспилотников в небе над Крымом, шесть — над Белгородской областью, а также противокорабельную ракету «Нептун» над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.