Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что одного из 67 пострадавших прооперировали. Двое были в реанимации. 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение, отметил глава города. Состояние остальных опасений у врачей не вызывает, уточнил он. Донорская кровь, по его словам, не требуется.