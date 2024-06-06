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Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове умер, сообщил глава города Дмитрий Анисимов. Всего при столкновении двух трамваев ранены 67 человек.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всесторонюю поддержку», — написал мэр в Telegram.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что одного из 67 пострадавших прооперировали. Двое были в реанимации. 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение, отметил глава города. Состояние остальных опасений у врачей не вызывает, уточнил он. Донорская кровь, по его словам, не требуется.

Трамваи столкнулись сегодня утром. В качестве причины аварии рассматривают техническую неисправность и человеческий фактор.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Из-за аварии трамваи в городе ходят по укороченному маршруту, проезд в них бесплатный. На линию также выведут бесплатные автобусы.