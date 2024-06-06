В Пермском крае женщина избила участкового, который просил ее вернуться к детям

В селе Кочево пьяная женщина избила участкового, который попытался вернуть ее домой к детям. Ее бывший муж написал заявление в полицию о пропаже 35-летней экс-супруги. Несмотря на развод, пара продолжала жить и воспитывать детей вместе.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, 35-летняя пермячка ушла из дома, оставив своих детей. Когда мужчина общался с участковыми, он предположил, где может находиться его возлюбленная. Участковый приехал по адресу и попытался вернуть женщину домой. Та, под действием алкоголя, начала сопротивляться. Далее спор разгорался еще сильнее. Среди гостей дома был иностранец, которого попросили предъявить документы. Это не понравилось женщине, и она заявила, что ее знакомый никуда не пойдет.
«Это спровоцировало у женщины вспышку агрессии, и она перегородила полицейскому выход из дома, заявив, что ни она, ни ее друг никуда не пойдут. Поняв, что участковый не намерен исполнять ее требования, женщина начала хватать его за руки и наносить удары в районе груди и туловища» — уточняют в ведомстве.
Ранее «Комсомолка» писала, что между двумя мужчинами в Перми произошел конфликт, который словесно решить не удалось. В результате чего пострадал ребенок одного из мужчин. Сейчас расследование этого дела продолжается.