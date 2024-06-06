В Пермском крае женщина избила участкового, который просил ее вернуться к детям

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, 35-летняя пермячка ушла из дома, оставив своих детей. Когда мужчина общался с участковыми, он предположил, где может находиться его возлюбленная. Участковый приехал по адресу и попытался вернуть женщину домой. Та, под действием алкоголя, начала сопротивляться. Далее спор разгорался еще сильнее. Среди гостей дома был иностранец, которого попросили предъявить документы. Это не понравилось женщине, и она заявила, что ее знакомый никуда не пойдет.