В Нижнем Тагиле грузовик Volvo с цистерной врезался в пять легковушек

По предварительным данным Управления ГАИ по Свердловской области, грузовик Volvo столкнулся с пятью легковыми машинами.
По предварительным данным, водитель «Вольво» в составе с цистерной, мужчина 1951 года рождения, при подъезде к регулируемому перекрестку, не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал до впереди стоящих на красный сигнал светофора ТС допустил с ними столкновения.
Речь идет о легковых машинах Skoda Superb под управлением мужчины 1972 г.р., Toyota RAV4 под управлением мужчины 1982 г.р., Skoda Fabia, под управлением девушки 1994 г.р., Changan под управлением мужчины 1975 г.р. и Kia Rio под управлением мужчины 1989 г.р. После столкновения с этим автомобилями грузовик выехал на газон вместе с машиной Skoda Superb.
В результате ДТП люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
По словам водителя грузовика, при движении в прямом направлении по Восточному шоссе, он увидев красный сигнал светофора, начал останавливаться, но машина не тормозила, он пытался проехать между машинами стоящими в попутном направлении, чтобы не выезжать на встречку.
Было установлено, что водитель направлялся с завода «Уралхимпласт» в поселок Верхняя Синячиха, грузовик перевозил смолу, угрозы воспламенения груза не было.
Как сообщалось ранее, 4 июня микроавтобус Toyota HiAce, перевозивший пассажиров из Екатеринбурга, врезался в уборочную технику на Челябинском тракте.
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе водитель. Еще несколько человек получили травмы. Столкновение произошло в 13:17 на 83-м километре трассы М-5.