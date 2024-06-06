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В Карском море продолжаются поиски пропавшего моряка с перевернувшегося буксира

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Поиски пропавшего члена экипажа буксира «Байкал», который перевернулся в Карском море на севере Красноярского края, продолжаются. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«Нет», — сообщил представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, найден ли пропавший член экипажа буксира «Байкал».

Ранее ведомство сообщало, что вечером 4 июня буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря из-за сжатия льда. Восемь из девяти членов экипажа были эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один человек числится пропавшим без вести.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). По информации следствия, буксир затонул.

СК