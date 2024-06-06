В Карском море продолжаются поиски пропавшего моряка с перевернувшегося буксира

Ранее ведомство сообщало, что вечером 4 июня буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря из-за сжатия льда. Восемь из девяти членов экипажа были эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один человек числится пропавшим без вести.