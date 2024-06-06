В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали свыше 90 человек

В следственном комитете СК РФ по Кемеровской области уточнили, что погиб мужчина. Водитель трамвая также получила травмы. «В настоящее время следователями СК РФ продолжается проведение осмотра места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедших событий, пассажиры, должностные лица и работники организации, оказывающей услуги по перевозке, назначаются необходимые судебные экспертизы. В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров, а также техническом состоянии транспортных средств», — сообщили в ведомстве.