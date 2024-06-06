В ДТП с трамваями в Кемерове пострадали свыше 90 человек

Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
«Свыше 90 человек пострадали, среди них семеро несовершеннолетних. Они (несовершеннолетние — прим. ТАСС) легкие, перевели на амбулаторное лечение», — сказал он.
Министр добавил, что пациентов, состояние которых бы требовало их перевода в федеральные клиники, нет.
В следственном комитете СК РФ по Кемеровской области уточнили, что погиб мужчина. Водитель трамвая также получила травмы. «В настоящее время следователями СК РФ продолжается проведение осмотра места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедших событий, пассажиры, должностные лица и работники организации, оказывающей услуги по перевозке, назначаются необходимые судебные экспертизы. В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров, а также техническом состоянии транспортных средств», — сообщили в ведомстве.