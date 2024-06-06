Тридцатитрехлетний гражданин Колумбии сдался в плен под Красногоровкой, прежде он работал полицейским и у него не было боевого опыта.
«Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — рассказал Монтилла.
По его словам, он приехал на Украину по объявлению в соцсети Tik-Tok, где приглашались наёмники для участия в боевых действий против РФ. Он получил только ускоренную «обычную подготовку на полигоне», во время которой всего в течение нескольких дней ему и ещё девятерым колумбийцам показали, что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление.
Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину «как будто во сне», без чёткого понимания, куда они попали, поэтому командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.
«Мы… из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чём мы не разбираемся, — мы оказались одной ногой в могиле, потому что они (ВСУ) бросили нас, они никогда не поддерживали нас…», — пожаловался колумбиец.