Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ

По его словам, он приехал на Украину по объявлению в соцсети Tik-Tok, где приглашались наёмники для участия в боевых действий против РФ. Он получил только ускоренную «обычную подготовку на полигоне», во время которой всего в течение нескольких дней ему и ещё девятерым колумбийцам показали, что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление.