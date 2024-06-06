Суд взыскал с хозяйки собаки ущерб за укус жительницы ВКО

На истицу напала собака, укусила, порвала одежду. После этого женщина проходила курс лечения. Владелицу четвероногого привлекли к ответственности по «горячим следам»: оштрафовали за «нарушение законодательства в сфере обращения с животными».
Однако хозяйка собаки не приняла никаких мер по оказанию помощи пострадавшей, поэтому последняя обратилась в суд. Женщина просила взыскать с ответчицы ущерб в размере 7 885 тенге и компенсацию морального вреда — 50 000 тенге.
В суде стороны пошли на «мировую», то есть заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Ответчица обязалась выплатить истице 58 000 тенге.