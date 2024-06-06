В Витебске две машины горели на проезжей части

В Витебске произошли сразу два случая возгорания авто во время движения. Подробности рассказали в телеграм-канале Департамента охраны МВД.
Так, в областном центре около 21.00 часов 5 июня внезапно посреди перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора остановилась и загорелась машина. Милиционеры Департамента охраны увидели происшествие и сразу пришли на помощь. Машину охрановцы начали тушить служебным огнетушителем. В считанные минуты на месте событий оказался еще один специальный наряд милиции, начали помогать в тушении авто и другие водители, проезжавшие в этот момент.
— Возгорание было локализовано до прибытия расчета МЧС, — пояснили в пресс-службе.
А второй случай возгорания машины в Витебске произошел утром. Так, патрулируя городские улицы, экипаж охраны увидел горящее транспортное средство, стоявшее на проезжей части. С очагом возгорания милиционеры справились до прибытия спасателей.
— Предварительно, причиной обоих возгораний стало короткое замыкание электропроводки, — указали в пресс-службе.