В Витебске две машины горели на проезжей части

Так, в областном центре около 21.00 часов 5 июня внезапно посреди перекрестка на запрещающий красный сигнал светофора остановилась и загорелась машина. Милиционеры Департамента охраны увидели происшествие и сразу пришли на помощь. Машину охрановцы начали тушить служебным огнетушителем. В считанные минуты на месте событий оказался еще один специальный наряд милиции, начали помогать в тушении авто и другие водители, проезжавшие в этот момент.