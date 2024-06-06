В Ташкенте вынесли приговор блогеру Муроду Махсудову

Блогера признали виновным в клевете, вымогательстве и хищении путем присвоения или растраты. Также сообщается, что подсудимого реабилитировали по статье за мошенничество из-за отсутствия состава преступления.
Отметим, что Махсудова арестовали в октябре 2023 года. Тогда причиной задержания указывалась задержка по выплате кредита, при этом, по словам блогера, проблемы с банком были решены.
В прошлом Махсудов работал в органах внутренних дел, также является правозащитником общества прав человека «Эзгулик». В рамках своей блогерской деятельности освещал возможную причастность некоторых своих бывших коллег к преступлениям, в частности, изнасилованию женщины в Ахангаране, поднимал тему принудительного выселения граждан из частных домовладений на территориях, отданных строительным компаниям.