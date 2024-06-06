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В Ташкенте вынесли приговор блогеру Муроду Махсудову

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Яшнабадский районный суд Ташкента по уголовным делам приговорил блогера Мурода Махсудова к 7,5 годам колонии общего режима. Сообщение опубликовала пресс-служба Ташкентских городских судов.

Источник: Podrobno.uz

Блогера признали виновным в клевете, вымогательстве и хищении путем присвоения или растраты. Также сообщается, что подсудимого реабилитировали по статье за мошенничество из-за отсутствия состава преступления.

Отметим, что Махсудова арестовали в октябре 2023 года. Тогда причиной задержания указывалась задержка по выплате кредита, при этом, по словам блогера, проблемы с банком были решены.

В прошлом Махсудов работал в органах внутренних дел, также является правозащитником общества прав человека «Эзгулик». В рамках своей блогерской деятельности освещал возможную причастность некоторых своих бывших коллег к преступлениям, в частности, изнасилованию женщины в Ахангаране, поднимал тему принудительного выселения граждан из частных домовладений на территориях, отданных строительным компаниям.