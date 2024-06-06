В Петербурге задержали за взятку начальника отдела ГУ МВД

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 38-летний начальник одного из отделов по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержан.
Следствие полагает, что, что подозреваемый в 2022 году взял денежные средства у одной из коммерческих структур за покровительство лица, которое занималось покупкой, изготовлением и последующей продажей сим-карт, зарегистрированных на несуществующих людей, для незаконного приема и перевода денег. За это правоохранитель получил 1,8 миллиона рублей.
Устанавливаются все обстоятельства преступления и формируется доказательная база по уголовному делу.