В Петербурге задержали за взятку начальника отдела ГУ МВД

Следствие полагает, что, что подозреваемый в 2022 году взял денежные средства у одной из коммерческих структур за покровительство лица, которое занималось покупкой, изготовлением и последующей продажей сим-карт, зарегистрированных на несуществующих людей, для незаконного приема и перевода денег. За это правоохранитель получил 1,8 миллиона рублей.