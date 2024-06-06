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В Петербурге задержали за взятку начальника отдела ГУ МВД

Начальника одного из отделов ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали за получение взятки в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 38-летний начальник одного из отделов по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержан.

Следствие полагает, что, что подозреваемый в 2022 году взял денежные средства у одной из коммерческих структур за покровительство лица, которое занималось покупкой, изготовлением и последующей продажей сим-карт, зарегистрированных на несуществующих людей, для незаконного приема и перевода денег. За это правоохранитель получил 1,8 миллиона рублей.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и формируется доказательная база по уголовному делу.