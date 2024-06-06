Восемь человек эвакуировали из горящего жилого дома в центре Самары

В четверг, 6 июня, в Самарском районе Самары поздней ночью произошел серьезный пожар. В переулке Репина горел двухэтажный жилой дом № 1. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 02:36. Из здания было эвакуировано восемь человек. На пожаре пострадал 27-летний мужчина, он отравился продуктами горения, — рассказали в ведомстве.
Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения привлекали по повышенному рангу вызова — 1 «БИС». Пожар удалось полностью ликвидировать в 03:55.
На месте происшествия с огнем боролись 16 единиц техники и 69 человек. В настоящее время причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.
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