12-летний мальчик утонул в реке Донская Царица под Волгоградом

Известно, что 12-летний мальчик купался на речке, которая от хутора всего в 50 метрах. Школьник нырнул в полутора метрах от берега и больше на поверхности воды не появился. Тело ребенка нашли и подняли на берег местные жители. Предварительной причиной смерти стала механическая асфиксия, школьник задохнулся под водой.