12-летний мальчик утонул в реке Донская Царица под Волгоградом

Второй за два дня случай гибели детей на воде произошел в Волгоградской области. 12-летний мальчик утонул в реке Донская Царица. Трагедия произошла 5 июня в хуторе Степаневка в Калачевском районе. Следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего, сообщили в СУ СКР по региону.
— По предварительным данным ребенок запутался в оставленной неизвестными лицами на дне упаковочной синтетической веревке, на которой были закреплены рыболовные блесна, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.
Известно, что 12-летний мальчик купался на речке, которая от хутора всего в 50 метрах. Школьник нырнул в полутора метрах от берега и больше на поверхности воды не появился. Тело ребенка нашли и подняли на берег местные жители. Предварительной причиной смерти стала механическая асфиксия, школьник задохнулся под водой.
Чтобы установить все обстоятельства трагедии, следователи назначили судебную экспертизу. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.
Напомним, за день до этого, 4 июня, 14-летний подросток утонул в обводнительном канале Светлоярского района.