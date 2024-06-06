Разрушение Каховской ГЭС в Новой Каховке негативно влияет на орошение

«Скажем так, что оросительная система совсем не работает, полива нет. В принципе плотина как дамба нужна была для того, чтобы было Каховское море, а оно необходимо для орошения всего юга Херсонской области. По городу свет есть, вода есть, газ есть, город убирается, чисто, фонтаны работают», — сказал Гура.