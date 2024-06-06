Разрушение Каховской ГЭС в Новой Каховке негативно влияет на орошение

Новая Каховка располагается на левом берегу Днепра, город начали строить в начале 1950-х годов одновременно с возведением Каховской ГЭС.
«Скажем так, что оросительная система совсем не работает, полива нет. В принципе плотина как дамба нужна была для того, чтобы было Каховское море, а оно необходимо для орошения всего юга Херсонской области. По городу свет есть, вода есть, газ есть, город убирается, чисто, фонтаны работают», — сказал Гура.
Он уточнил, что Каховская ГЭС по-прежнему остается на линии боевого соприкосновения, из-за чего проводить там какие-либо работы невозможно.
Утром 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды. Погибли 55 человек, 175 были госпитализированы. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины.