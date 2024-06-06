В Царском Селе перевернулся понтон с 24 пассажирами: подробности

«По факту гибели человека в результате опрокидывания понтона на пруду в Екатерининском парке возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Четыре пассажира понтона были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один из них не смог пережить полученные травмы и скончался.
Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).
Предварительно, причиной инцидента мог стать перевес понтона.
Ранее под Москвой в аварии погибли четыре 15-летние девочки. Автомобиль по неустановленной причине на скорости врезался в дерево.