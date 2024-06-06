Вашингтон
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Царском Селе перевернулся понтон с 24 пассажирами: подробности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. В Екатерининском парке в Царском Селе при развороте на Большом пруду перевернулся понтон, на котором находились 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По факту гибели человека в результате опрокидывания понтона на пруду в Екатерининском парке возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Четыре пассажира понтона были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один из них не смог пережить полученные травмы и скончался.

Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Предварительно, причиной инцидента мог стать перевес понтона.

Ранее под Москвой в аварии погибли четыре 15-летние девочки. Автомобиль по неустановленной причине на скорости врезался в дерево.

СК