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Педофила задержали в Минске

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Педофила задержали в белорусский столице, сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Жертвой стал 13-летний школьник, родители которого обратились в Партизанское РУВД белорусской столицы.

Мальчик катался на велосипеде возле дома. Когда он ненадолго остановился, к нему подошел незнакомый мужчина, выгуливающий собаку. Мужчина стал расспрашивать подростка про велосипед — его модель и характеристики. Затем внезапно начал трогать школьника за интимные места.

Это напугало мальчика, и он убежал домой, где рассказал родителям о случившемся.

Столичным оперативникам удалось задержать подозреваемого, им оказался 59-летний электромонтер одной из организаций Минска.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Против мужчины возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера в отношении малолетнего.

Милиция напоминает

В столичной милиции напомнили родителям о необходимости разъяснить детьми правила безопасности.

В частности, им обязательно стоит объяснить, что не следует разговаривать с незнакомыми людьми, заходить с ними в лифт и подъезд, а также пускать их в квартиру под любыми предлогами.

Также категорически нельзя садиться к незнакомцам в автомобиль и принимать от них подарки.

«Ребенок должен знать, что говорить и как поступать в таких ситуациях», — подчеркнули в ГУВД Мингорисполкома.

Также в милиции просят незамедлительно обращаться к правоохранителям, если стало известно о совершении преступления.