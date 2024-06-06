Педофила задержали в Минске

Жертвой стал 13-летний школьник, родители которого обратились в Партизанское РУВД белорусской столицы.
Мальчик катался на велосипеде возле дома. Когда он ненадолго остановился, к нему подошел незнакомый мужчина, выгуливающий собаку. Мужчина стал расспрашивать подростка про велосипед — его модель и характеристики. Затем внезапно начал трогать школьника за интимные места.
Это напугало мальчика, и он убежал домой, где рассказал родителям о случившемся.
Столичным оперативникам удалось задержать подозреваемого, им оказался 59-летний электромонтер одной из организаций Минска.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Против мужчины возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера в отношении малолетнего.
Милиция напоминает
В столичной милиции напомнили родителям о необходимости разъяснить детьми правила безопасности.
В частности, им обязательно стоит объяснить, что не следует разговаривать с незнакомыми людьми, заходить с ними в лифт и подъезд, а также пускать их в квартиру под любыми предлогами.
Также категорически нельзя садиться к незнакомцам в автомобиль и принимать от них подарки.
«Ребенок должен знать, что говорить и как поступать в таких ситуациях», — подчеркнули в ГУВД Мингорисполкома.
Также в милиции просят незамедлительно обращаться к правоохранителям, если стало известно о совершении преступления.