В Царском Селе на пруду перевернулся понтон с пассажирами

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент случился на Большом пруду в Екатерининском парке, понтон перевернулся при выполнении разворота. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Музей-заповедник «Царское Село» — шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII — начала XX века. В нем расположены три парка, Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений. Царское Село является одним из самых посещаемых туристических объектов России.