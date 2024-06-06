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В Царском Селе на пруду перевернулся понтон с пассажирами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Екатерининском парке на территории Царского Села в Санкт-Петербурге, один человек погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент случился на Большом пруду в Екатерининском парке, понтон перевернулся при выполнении разворота. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Музей-заповедник «Царское Село» — шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII — начала XX века. В нем расположены три парка, Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений. Царское Село является одним из самых посещаемых туристических объектов России.

СК