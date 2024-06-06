В Царском Селе на пруду перевернулся понтон с пассажирами

«Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.