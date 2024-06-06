В Актобе ребенок выпал из окна 7 этажа

В пресс-службе полиции региона рассказали, что ребенок играл в своей комнате и из окна выпал по неосторожности.
«В результате несчастного случая ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия».
Это уже седьмой случай с начала года в Актюбинской области, когда дети выпадают из окон.
Департамент полиции напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:
- никогда не оставляйте маленьких детей одних без присмотра;
- москитные сетки не способны удержать ребенка от падения — не полагайтесь на них, как на средство защиты;
- не позволяйте детям выходить на балкон без взрослых.