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В Актобе ребенок выпал из окна 7 этажа

Несчастный случай произошел в Актобе. Пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа, передает Zakon.kz.

Источник: unsplash

В пресс-службе полиции региона рассказали, что ребенок играл в своей комнате и из окна выпал по неосторожности.

«В результате несчастного случая ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия».

говорится в сообщении.

Это уже седьмой случай с начала года в Актюбинской области, когда дети выпадают из окон.

Департамент полиции напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности:

  • никогда не оставляйте маленьких детей одних без присмотра;
  • москитные сетки не способны удержать ребенка от падения — не полагайтесь на них, как на средство защиты;
  • не позволяйте детям выходить на балкон без взрослых.