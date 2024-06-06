Два подростка на скутере погибли в ДТП в Павлодарской области

— Повод к вызову — столкновение скутера с Камазом на трассе Павлодар — Аксу в районе села Карабай. Было задействовано две бригады скорой помощи, доезд составил 9 минут. На месте медики констатировали смерть 15-летнего подростка. Еще одного 15-летнего парня с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу № 1.