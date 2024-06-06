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Подполье сообщило об эвакуации украинской администрации из Херсона

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.

Источник: РИА "Новости"

«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ночью по разным адресам государственных учреждений произошли возгорания.

«Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть все в электронном виде», — подчеркнул Лебедев.

Подпольщик рассказал еще об одном возгорании в Херсоне — минувшей ночью российская армия нанесла удар по складу боекомплекта в недействующем строительном гипермаркете, здание «детонировало и горело сизым пламенем».

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.

Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем вооруженных сил находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.

Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские военные готовят город к уличным боям, ВС России все это отлично известно, и при освобождении населенного пункта эти данные будут учитывать.