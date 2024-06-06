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Семь мигрантов задержали на строящемся стадионе «Факел» в Воронеже

Полицейские проинформировали об очередном рейде по выявлению мигрантов, который провели на строящемся стадионе «Факел» в Воронеже.

Во время проверки стражи порядка и сотрудники Росгвардии задержали семь иностранцев, которые нарушили режим пребывания в России. Об этом сообщили в ГУ МВД 6 июня.

Мигранты оказались гражданами Туркменистана и Узбекистана. На стройке они трудились подсобными рабочими. Причем, трое из них ранее уже были задержаны на этом же объекте.

В итоге полицейские составили 10 административных протоколов. Семь за незаконную работу на территории страны, три — за нарушение правил въезда и пребывания в РФ. Мигрантам грозят штрафы и выдворение из России.

Кроме того, проверка проводится и в отношении работодателя. Ему грозит ответственность за незаконное привлечение иностранцев к работе.