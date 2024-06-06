В МЧС Башкирии сообщили новые обстоятельства гибели мужчины на гидроцикле.

Под Уфой с 54-летним мужчиной случилась страшная трагедия. Как сообщалось ранее, на реке Дёме около Юматово уфимец на гидроцикле не заметил металлический трос, протянутый поперек реки для переправы, и на высокой скорости зацепился за него. Он вылетел с гидроцикла и несколько раз перевернулся в воздухе. К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия. Вместе с ним на водную прогулку отправились его несовершеннолетний сын и друг — они не пострадали. Следователи по данному факту проводят доследственную проверку.
Сегодня на встрече с журналистами в медиацентре «Россия» начальник центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ Андрей Кузнецов сообщил новые подробности этого инцидента. По его словам, это ЧП находится на контроле в Москве.
«Я лично выезжал на место. Обстоятельства следующие: понтоном местные жители пользуются более 40 лет, построен самостоятельно. Сейчас проходит проверка по выяснению надзора в отношении этого понтона. Он сделан за счет ручной тяги, для этого натянуто три троса. Что касается трех гидроциклов, они не были зарегистрированы, внесены в реестр маломерных судов, не прошли освидетельствование на пять лет. У погибшего право управления на маломерное судно существовало, но использовал он гидроцикл незаконно. В отношении переправы проводится проверка, что с ней будет — пока неизвестно, идет дознание».
По его словам, в отношении второго мужчины выписали два протокола. За управление незарегистрированным гидроциклом назначен штраф в 10 тысяч рублей, за управление без удостоверения — 15 тысяч рублей. Штрафы суммируются.
«Причиной случившегося явилась невнимательность водителя гидроцикла. Он не учел погодные условия. Они поехали спонтанно, не выбирая маршрут, не уточнили обстановку. Гидроцикл — быстрое техническое средство, развивает скорость до 60 км/ч, плюс скорость течения. Это все равно что врезаться на машине в стену на скорости 120 км/ч. Итог один».