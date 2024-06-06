«Боюсь одна выходить на улицу»: красноярец избил незнакомку ради бутылки водки и отправился в колонию

Все произошло в декабре 2023 года, злоумышленник встретил потерпевшую в магазине на улице Ладо Кецховели. Он заметил, что в корзине у незнакомки, помимо продуктов и корма для животных, лежит бутылка водки. Когда женщина оплатила покупки и отправилась домой, мужчина последовал за ней. На улице он потребовал, чтобы незнакомка отдала ему пакет, но получил отказ.