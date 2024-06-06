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«Боюсь одна выходить на улицу»: красноярец избил незнакомку ради бутылки водки и отправился в колонию

В Красноярске 49-летний мужчина жестоко избил незнакомую женщину ради бутылки водки и отправился за решетку.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Все произошло в декабре 2023 года, злоумышленник встретил потерпевшую в магазине на улице Ладо Кецховели. Он заметил, что в корзине у незнакомки, помимо продуктов и корма для животных, лежит бутылка водки. Когда женщина оплатила покупки и отправилась домой, мужчина последовал за ней. На улице он потребовал, чтобы незнакомка отдала ему пакет, но получил отказ.

«Реакция мужчине не пришлась по духу. Тогда он схватил свою “обидчицу” за шею и повалил на землю. Когда пострадавшая упала, агрессор наклонился и двумя руками сдавил ее глазницы, а после нанес многочисленные удары по всему телу. Когда пакет порвался, нападавший забрал бутылку водки и скрылся», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На помощь женщине пришли неравнодушные прохожие, они вызвали скорую помощь и догнали злоумышленника. После нападения потерпевшей потребовалось восстанавливать не только физическое, но и психическое здоровье. Для того, чтобы пережить случившееся, она даже обратилась за помощью к психиатру.

«Я боюсь одна выходить на улицу, передвигаюсь только на такси или со знакомыми. Я пережила большой стресс, мне потребовалась консультация психиатра», — поделилась с правоохранителями женщина.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и удовлетворил иск потерпевшей на 300 тыс. рублей. Злоумышленнику назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии.

Отметим, что за решеткой мужчина оказался не в первый раз, до этого он уже отбывал срок.