Крупную партию наркотиков изъяли в регионах

Сообщается, что при проведении оперативных мероприятий в городах Алматы, Астана и Уральск установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны, при этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления.