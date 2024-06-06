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Крупную партию наркотиков изъяли в регионах

Астана. 6 июня. КазТАГ — Крупную партию наркотиков изъяли в регионах, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

Источник: Пресс-служба АФМ РК

«По результатам проведенных мероприятий изъято около 60 гр. гашишного масла, 700 гр. марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющие признаки наркотических средств», — говорится в сообщении в четверг.

Сообщается, что при проведении оперативных мероприятий в городах Алматы, Астана и Уральск установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны, при этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержанные четыре лица водворены в ИВС.