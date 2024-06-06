Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик сбил велосипедиста в Смолевичах

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах грузовик сбил велосипедиста. Подробности БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноболисполкома.

В Смолевичах 5 июня около 16.35 на улице Вокзальной 50-летний водитель, двигаясь на автомашине МАЗ в направлении улицы Трудовой, совершил наезд на 61-летнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги на главную вне пешеходного перехода. В результате ДТП велосипедист с полученными телесными повреждениями госпитализирован.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует велосипедистам соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края. При выезде со второстепенной дороги велосипедист обязан заблаговременно снизить скорость движения, посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности.