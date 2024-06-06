Пошли с дедушкой на рыбалку: на Урале двое детей пропали в лесу

Но потом заблудились, а утром разделились. Мужчина смог выбраться лишь вечером, а дети и собаки до сих пор в лесу. В полицию сообщение о пропаже детей поступило лишь в 00:30 6 июня. Известно, что мама детей работает медсестрой в больнице Тюмени. Ближайший отдел полиции Байкалово поднят по тревоге. Сейчас в поисках участвуют более ста полицейских.