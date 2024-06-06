Пошли с дедушкой на рыбалку: на Урале двое детей пропали в лесу

В Свердловской области организованы масштабные поиски 12-летнего Григория Крепа и его 12-летней сестры Виктории. По данным полиции, вечером 4 июня дети вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы Бигль ушли на рыбалку к реке Липка — это рядом с деревней Бурмакина Слободо-Туринского района.
Но потом заблудились, а утром разделились. Мужчина смог выбраться лишь вечером, а дети и собаки до сих пор в лесу. В полицию сообщение о пропаже детей поступило лишь в 00:30 6 июня. Известно, что мама детей работает медсестрой в больнице Тюмени. Ближайший отдел полиции Байкалово поднят по тревоге. Сейчас в поисках участвуют более ста полицейских.
— Кроме того, личный состав ближайших территориальных ОВД из Талицы, Тугулыма и Ирбита, а также группа полицейских кинологов с собаками, обученными работе по следу, направлены в эпицентр событий для проведения поисковых мероприятий, — сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Рост Григория — 150 сантиметров, мальчик худощавого телосложения. У него русые волосы и карие глаза. Он был в черной толстовке, черных шортах и кедах.
Рост Виктории — 140 сантиметров, у девочки светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. На ней был черный топ, серые спортивные штаны и демисезонные черные сапожки.
По данным «КП-Екатеринбург», дети живут и воспитываются мамой в Тюмени. Ранее Гриша и его сестра из дома не убегали. При себе у них нет мобильного телефона, ранее они не сбегали из дома.