Сбросившему с балкона ребёнка жителю Хабаровского края вынесли приговор

Следствием и судом установлено, что жительница города Комсомольска-на-Амуре наняла для своей малолетней дочери няню, которая оказывала услуги по месту своего проживания. В вечернее время 20 июля 2023 года няня с девочкой отправилась в гости к соседу, проживающему на третьем этаже дома по улице Орджоникидзе, где стала распивать спиртные напитки. Ребенок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи ребёнок остался жив.