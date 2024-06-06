Сбросившему с балкона ребёнка жителю Хабаровского края вынесли приговор

Собранные следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства явились достаточными для постановления судом обвинительного приговора по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следствием и судом установлено, что жительница города Комсомольска-на-Амуре наняла для своей малолетней дочери няню, которая оказывала услуги по месту своего проживания. В вечернее время 20 июля 2023 года няня с девочкой отправилась в гости к соседу, проживающему на третьем этаже дома по улице Орджоникидзе, где стала распивать спиртные напитки. Ребенок заплакал, из-за чего находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбросил её с балкона квартиры на землю. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи ребёнок остался жив.
По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления и направить уголовное дело в суд.
Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с ограничением свободы 1 год.