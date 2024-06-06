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Жестокое избиение девушки во Владивостоке привело к возбуждению уголовного дела

Инцидент произошел в селе Вольно-Надеждинское в ходе распития алкоголя.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Надеждинского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту причинения телесных повреждений 22-летней жительнице Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia.

Инцидент произошел в мае текущего года на территории СНТ «Гидрогеолог», где девушка получила резаные раны рук. После того как в СМИ появились сведения о возможной причастности к преступлению ее бывшего сожителя, прокурор района инициировал дополнительное расследование данной версии.

В рамках уголовного дела назначен комплекс необходимых исследований и экспертиз, а прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Приморье молодую девушку сильно избил её бывший молодой человек. Инцидент произошел в селе Вольно-Надеждинское в ходе распития алкоголя. Сотрудниками полиции запрошены медицинские документы из учреждений, в которых потерпевшей оказывали помощь.