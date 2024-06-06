Жестокое избиение девушки во Владивостоке привело к возбуждению уголовного дела

Инцидент произошел в мае текущего года на территории СНТ «Гидрогеолог», где девушка получила резаные раны рук. После того как в СМИ появились сведения о возможной причастности к преступлению ее бывшего сожителя, прокурор района инициировал дополнительное расследование данной версии.