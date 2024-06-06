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«Сломал себе жизнь»: в Новосибирске судят студента-диверсанта за госизмену

В Новосибирском 2-м Восточном окружном суде рассматривают дело 19 летнего Игоря Лушко.

Источник: AP 2023

Парень начал переписываться с террористами и пошёл жечь вагоны.

Всё началось с того, что 19-летний Игорь Лушко начал негативно высказываться в интернете о специальной военной операции летом прошлого года. Потом он вступил в переписку в представителями запрещённой в России организации «Легион»*.

«На запрещённом сайте Лушко заполнил анкету куратора организации. В августе 2023 года получил распоряжение устроить диверсию на Западно-Сибирской железной дороге», — говорится в пояснительных записках следственных органов.

Игорь Лушко также получил указания отправиться и снять на видео воинскую часть, где он намеревался устроить диверсию. Именно в этот момент его и задержали контрразведчики.

Сейчас в окружном суде прошло первое заседание. Студента обвиняют в госизмене. Илье Лушко грозят 20 лет тюрьмы.

Напомним, это не единственный диверсант, которого судят в Новосибирске. Ещё четыре человека обвиняются в поджогах, в том числе СУ-24.

*Запрещённая в РФ организации «Легион “Свобода России”» (признана в РФ террористической и запрещена).