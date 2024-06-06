«Сломал себе жизнь»: в Новосибирске судят студента-диверсанта за госизмену

Парень начал переписываться с террористами и пошёл жечь вагоны.
Всё началось с того, что 19-летний Игорь Лушко начал негативно высказываться в интернете о специальной военной операции летом прошлого года. Потом он вступил в переписку в представителями запрещённой в России организации «Легион»*.
«На запрещённом сайте Лушко заполнил анкету куратора организации. В августе 2023 года получил распоряжение устроить диверсию на Западно-Сибирской железной дороге», — говорится в пояснительных записках следственных органов.
Игорь Лушко также получил указания отправиться и снять на видео воинскую часть, где он намеревался устроить диверсию. Именно в этот момент его и задержали контрразведчики.
Сейчас в окружном суде прошло первое заседание. Студента обвиняют в госизмене. Илье Лушко грозят 20 лет тюрьмы.
Напомним, это не единственный диверсант, которого судят в Новосибирске. Ещё четыре человека обвиняются в поджогах, в том числе СУ-24.
*Запрещённая в РФ организации «Легион “Свобода России”» (признана в РФ террористической и запрещена).