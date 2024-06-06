Двое водителей пострадали в аварии на проспекте Патриотов в Воронеже

Две легковушки столкнулись на проспекте Патриотов в Воронеже утром 5 июня. Водители попали в больницу. Об этом рассказали ГУ МВД по региону.
Авария произошла в 9 утра у дома № 60 «Б». 50-летний местный житель на ВАЗ-21041 двигался по проспекту со стороны улицы Придонская в направлении улицы Героев Сибиряков. При повороте налево он нарушил требование разметки и столкнулся с движущимся прямо во встречном направлении автомобилем «Лада», за рулем которого находился 40-летний воронежец.
В результате ДТП водитель ВАЗа по скорой был доставлен в медицинское учреждение. Водитель второго автомобиля позднее сам обратился за медпомощью.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и ДТП.