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Двое водителей пострадали в аварии на проспекте Патриотов в Воронеже

Они находятся в больнице.

Источник: МВД

Две легковушки столкнулись на проспекте Патриотов в Воронеже утром 5 июня. Водители попали в больницу. Об этом рассказали ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 9 утра у дома № 60 «Б». 50-летний местный житель на ВАЗ-21041 двигался по проспекту со стороны улицы Придонская в направлении улицы Героев Сибиряков. При повороте налево он нарушил требование разметки и столкнулся с движущимся прямо во встречном направлении автомобилем «Лада», за рулем которого находился 40-летний воронежец.

В результате ДТП водитель ВАЗа по скорой был доставлен в медицинское учреждение. Водитель второго автомобиля позднее сам обратился за медпомощью.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и ДТП.