Двое водителей пострадали в аварии на проспекте Патриотов в Воронеже

Авария произошла в 9 утра у дома № 60 «Б». 50-летний местный житель на ВАЗ-21041 двигался по проспекту со стороны улицы Придонская в направлении улицы Героев Сибиряков. При повороте налево он нарушил требование разметки и столкнулся с движущимся прямо во встречном направлении автомобилем «Лада», за рулем которого находился 40-летний воронежец.