Водитель микроавтобуса погиб при съезде под откос в Иркутской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель. Авария произошла около 9 часов вечера 5 июня в посёлке Казарки в Усть-Кутском районе.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 45-летний водитель микроавтобуса ГАЗ при движении задним ходом допустил съезд машины с дороги под откос, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии мужчина, который был за рулём микроавтобуса, от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.
В настоящее время полицейские выясняют все детали произошедшего. По одной из версий, погибший автомобилист мог перепутать передачи, из-за чего автомобиль самопроизвольно начал двигаться задним ходом. В любом случае, все обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить.