Водитель микроавтобуса погиб при съезде под откос в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 45-летний водитель микроавтобуса ГАЗ при движении задним ходом допустил съезд машины с дороги под откос, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии мужчина, который был за рулём микроавтобуса, от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.