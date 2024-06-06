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Страшная автомобильная авария в Самаркандской области унесла жизни двух несовершеннолетних

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Страшная авария с участием двух детей произошла в Нурабаде. Ее жертвами стали двое детей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным областного УВД, ДТП случилось 4 июня в 16:30. Водитель грузового автомобиля «КамАЗ» сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе автодороги А-378 Самарканд — Гузар. В результате аварии дети скончались на месте от полученных травм, их мать госпитализировали в больницу.

Следователи УВД по Самаркандской области возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения, повлекшее человеческие жертвы». Водителю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением прав.