Страшная автомобильная авария в Самаркандской области унесла жизни двух несовершеннолетних

По данным областного УВД, ДТП случилось 4 июня в 16:30. Водитель грузового автомобиля «КамАЗ» сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе автодороги А-378 Самарканд — Гузар. В результате аварии дети скончались на месте от полученных травм, их мать госпитализировали в больницу.