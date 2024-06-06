В Новосибирске после дождя в четверг подтопило несколько улиц

Кроме того, в ЕДДС поступило сообщение о падении дерева в Заельцовском районе — в результате инцидента оказался заблокирован въезд во двор на Дмитрия Донского, 17. Туда отправились сотрудники управляющей компании, чтобы убрать упавшее дерево с дороги.