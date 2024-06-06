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В Новосибирске после дождя в четверг подтопило несколько улиц

Городские службы рассказали о последствиях разгула стихии.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 4 м/с 78% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали о последствия ливня, прошедшего в мегаполисе ночью и утром в четверг, 6 июня. По данным Единой дежурно-диспетческой службы города, пострадавших в результате разгула стихии нет.

При этом в разных районах зафиксированы подтопления улиц. Огромные лужи образовались на улицах Кубовой, Прокопьевской и Римского-Корсакова.

Специалисты служб городского хозяйства также были направлены на проспект Дзержинского, 81 и перекрёсток улиц Гурьевской и Кирова — там ливневая канализация не справляется с потоком воды.

Кроме того, в ЕДДС поступило сообщение о падении дерева в Заельцовском районе — в результате инцидента оказался заблокирован въезд во двор на Дмитрия Донского, 17. Туда отправились сотрудники управляющей компании, чтобы убрать упавшее дерево с дороги.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в пятницу, 7 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске синоптики опубликовали прогноз погоды на июнь.