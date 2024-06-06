В Перми подростки врезались в иномарку Дианы Габдуллиной

«Прекрасная погода, прекрасный кофе, прекрасные подружки, и вдруг бах! В мою любимую машину, которая стоит себе спокойно на оплаченной парковке, врезается белая “Лада Гранта”, полная подростков, и с непермскими номерами», — рассказала Габдуллина.