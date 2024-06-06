В Перми подростки врезались в иномарку Дианы Габдуллиной

В Перми, 3 июня, в припаркованный автомобиль жены учредителя парка Горького, врезалась «Лада гранта», управляли которой подростки. Об этом сообщает Диана Габдуллина в своих социальных сетях.
«Прекрасная погода, прекрасный кофе, прекрасные подружки, и вдруг бах! В мою любимую машину, которая стоит себе спокойно на оплаченной парковке, врезается белая “Лада Гранта”, полная подростков, и с непермскими номерами», — рассказала Габдуллина.
После случившегося, по словам Дианы, отечественный автомобиль скрылся с места ДТП. Одной из подруг удалось рассмотреть номера машины. Владелица авто обратилась в полицию.
Диана Габдуллина является супругой Рашида Габдуллина, совладельца парка Горького в Перми. Она — многодетная мать, победительница конкурсов красоты.