Гендиректора транспортной компании задержали по делу о взятках в Приангарье

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года сотрудники центра организации работы железнодорожных станций получали взятки от руководителей коммерческой организации в обмен на предоставление преимущества при процедуре подачи и уборки вагонов.