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Гендиректора транспортной компании задержали по делу о взятках в Приангарье

Подозреваемыми оказались генеральный директор транспортной компании и должностные лица железнодорожной организации.

Источник: РИА "Новости"

Фигурантов уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержали в Иркутской области. Подозреваемыми оказались генеральный директор транспортной компании и должностные лица железнодорожной организации.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года сотрудники центра организации работы железнодорожных станций получали взятки от руководителей коммерческой организации в обмен на предоставление преимущества при процедуре подачи и уборки вагонов.

Общая сумма взятки, по данным следователей, составила свыше 3,5 миллиона рублей. Четверых подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По ходатайству следствия, им всем избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.