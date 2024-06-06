Гендиректора транспортной компании задержали по делу о взятках в Приангарье

Фигурантов уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержали в Иркутской области. Подозреваемыми оказались генеральный директор транспортной компании и должностные лица железнодорожной организации.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года сотрудники центра организации работы железнодорожных станций получали взятки от руководителей коммерческой организации в обмен на предоставление преимущества при процедуре подачи и уборки вагонов.
Общая сумма взятки, по данным следователей, составила свыше 3,5 миллиона рублей. Четверых подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По ходатайству следствия, им всем избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.