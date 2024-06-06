Кабины просто нет, водитель мёртв. Полиция показывает жёсткое ДТП на Московском шоссе

Водитель «Фрейтлайнера» не пострадал. Про него известно, что ему 62 года, он сам владеет тягачом, в этом году его 14 раз штрафовали за превышение скорости и один раз за движение по полосе, выделенной для маршрутного транспорта. Все штрафы оплачены. У погибшего водителя было три штрафа за нарушения ПДД.