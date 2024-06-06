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Кабины просто нет, водитель мёртв. Полиция показывает жёсткое ДТП на Московском шоссе

Водитель ГАЗа на Московском шоссе врезался в стоящий грузовик и погиб.

В Пушкинском районе Петербурга водитель врезался в стоящий грузовик и погиб, сообщает 6 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

ДТП произошло на Московском шоссе, 50, вчера, 5 июня, около 21:30. 34-летний петербуржец на автомобиле ГАЗ врезался во Freightliner с полуприцепом, который остановился из-за поломки. Аварийный знак был выставлен. Водитель ГАЗа погиб. Машина, по данным «Фонтанки», принадлежит его родственнику, при этом на ней нанесен логотип «Леруа Мерлен».

Водитель «Фрейтлайнера» не пострадал. Про него известно, что ему 62 года, он сам владеет тягачом, в этом году его 14 раз штрафовали за превышение скорости и один раз за движение по полосе, выделенной для маршрутного транспорта. Все штрафы оплачены. У погибшего водителя было три штрафа за нарушения ПДД.