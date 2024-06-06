В результате этого назначен заместитель мэра и глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев ответственным за ликвидацию последствий. Ему поручено провести неотложные работы по ограждению опасной территории и разработать план аварийно-спасательных мероприятий.
Режим ЧС ввели на улице Гоголя в Нижнем Новгороде
5 июня муниципальный режим чрезвычайной ситуации был введен на улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Согласно опубликованному постановлению на сайте мэрии, зона ЧС ограничена границами участка дома № 18А.