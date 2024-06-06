В Следственном комитете прокомментировали задержание главы БМСЭ Константина Борисова

«Ему предъявлено обвинение по п. “а”, “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (“Получение взятки”). По версии следствия, в 2020 г. обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими сотрудниками “ГБ МСЭ по Самарской области”, получил через посредника взятки на общую сумму не менее 600 тыс. руб. от двух людей за установление им второй группы инвалидности на год, при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом», — рассказали в СУ СКР по Самарской области.