В Приднестровье пожар случился прямо на трассе: Фуру тушили водители и пожарные, но кабина выгорела полностью

На дороге в Дубоссарском районе загорелась фура.
Инцидент произошёл на трассе Тирасполь-Каменка, у поворота на село Дороцкое. Водитель, 64-летний гражданин Молдовы, увидел дым в левом зеркале и сразу принял вправо.
Когда мужчина вышел из кабины и отсоединил клемы аккумулятора, огонь уже начал охватывать кабину. Водитель пытался сбить пламя огнетушителем, а проезжавшие мимо очевидцы — подручными средствами.
К моменту прибытия пожарных вся кабина была объята огнём. На локализацию пожара ушло 5 минут. На полное тушение — 27. В результате пожара кабина фуры сгорела полностью.
Причиной случившегося стало замыкание электропроводки.