Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье пожар случился прямо на трассе: Фуру тушили водители и пожарные, но кабина выгорела полностью

Инцидент произошёл на трассе Тирасполь-Каменка, у поворота на село Дороцкое.

Источник: Комсомольская правда

На дороге в Дубоссарском районе загорелась фура.

Инцидент произошёл на трассе Тирасполь-Каменка, у поворота на село Дороцкое. Водитель, 64-летний гражданин Молдовы, увидел дым в левом зеркале и сразу принял вправо.

Когда мужчина вышел из кабины и отсоединил клемы аккумулятора, огонь уже начал охватывать кабину. Водитель пытался сбить пламя огнетушителем, а проезжавшие мимо очевидцы — подручными средствами.

К моменту прибытия пожарных вся кабина была объята огнём. На локализацию пожара ушло 5 минут. На полное тушение — 27. В результате пожара кабина фуры сгорела полностью.

Причиной случившегося стало замыкание электропроводки.