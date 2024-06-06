В Москве неизвестный открыл стрельбу, один человек убит

Стрельба произошла на улице Алексея Свиридова в районе метро Кунцевская, сообщили источники «РИА Новости», ТАСС и ряд Telegram-каналов. Очевидцы опубликовали видео произошедшего: мужчина с оружием в черной одежде и маске догнал по дороге другого мужчину и выстрелил в него. После того, как второй упал, преступник произвел еще два выстрела.