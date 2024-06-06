«Было плохое настроение». В Минске пассажир распылил перцовый баллончик в движущейся маршрутке

В Минске пассажир маршрутного такси распылил во время движения перцовый баллончик, сообщил телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
В милицию позвонил водитель, сообщивший, что пассажиры задержали и удерживают молодого человека, который распылил в маршрутке перцовый баллончик.
Выяснилось, то фигурант зашел в маршрутное такси на остановке «Площадь Ленина» В транспорте он случайно задел локтем девушку, сидевшую рядом, а также пролил на нее кофе, принесенное с собой. Хулиган не извинился, из-за чего ему сделал замечание другой пассажир. Завязалась словесная перепалка, виновник достал перцовый баллончик и распылил газ в сторону мужчины.
Удерживаемого 18-летнего жителя Минского района передали правоохранителям. Хулиган сказал, что просто «был в плохом настроении» и раскаялся в содеянном.