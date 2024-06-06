«Было плохое настроение». В Минске пассажир распылил перцовый баллончик в движущейся маршрутке

Выяснилось, то фигурант зашел в маршрутное такси на остановке «Площадь Ленина» В транспорте он случайно задел локтем девушку, сидевшую рядом, а также пролил на нее кофе, принесенное с собой. Хулиган не извинился, из-за чего ему сделал замечание другой пассажир. Завязалась словесная перепалка, виновник достал перцовый баллончик и распылил газ в сторону мужчины.