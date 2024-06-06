Полицейские задержали участников поножовщины в Гвардейске и Балтийске

В Гвардейском районе и Балтийске зафиксировали два случая пьяной поножовщины. О произошедшем сообщает пресс-служба областного УМВД.
В поселке Зорино Гвардейского района в ходе распития спиртного между 28-летним местным жителем и его знакомым из поселка Большие Горки произошел конфликт. 57-летний мужчина дважды ударил оппонента ножом, после чего был задержан полицейскими.
Похожий инцидент случился в Балтийске на ул. Некрасова. Там 21-летний парень гостил у приятеля и ранил ножом его в грудь и живот. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Заведены уголовные дела.