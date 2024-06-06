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Что известно о заказном убийстве на западе Москвы

Неизвестный в маске застрелил мужчину на улице Алексея Свиридова на западе Москвы и скрылся. Правоохранители принимают необходимые меры для задержания злоумышленника. В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что совершено заказное убийство.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основную информацию о случившемся.

Обстоятельства происшествия

  • Неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся, сообщили в оперативных службах.
  • В ГУ МВД заявили, что было совершено заказное убийство. Установлено, что неизвестный целенаправленно несколько раз выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия.
  • Прокуратура Москвы подтвердила, что на улице Алексея Свиридова было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения «с признаками насильственной смерти».
  • В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что убийца совершил три выстрела — первый «с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор».
  • По предварительной информации, стрельба велась из автоматического оружия одиночными выстрелами.
  • По данным правоохранителей, погибший проживал в соседнем дворе от места происшествия.

Расследование

  • В Москве ввели план «Перехват», сообщили в правоохранительных органах.
  • СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему).
  • Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы.