Что известно о заказном убийстве на западе Москвы

Неизвестный в маске застрелил мужчину на улице Алексея Свиридова на западе Москвы и скрылся. Правоохранители принимают необходимые меры для задержания злоумышленника. В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что совершено заказное убийство.