Смертельное ДТП произошло на дороге «Новороссия»

По предварительным данным, водитель 1969 года рождения на Hyundai Elantra ехал со стороны Таганрога в сторону Ростова и слишком сильно разогнался. Машина наехала на водоналивной бак, опрокинулась на левый бок и вылетела на встречную полосу. Здесь иномарка врезалась в Ford Focus, которым управлял автомобилист 1984 года рождения. От удара вторая машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель Hyundai получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Девочки-пассажирки Ford 2013 и 2015 годов рождения пострадали и были доставлены в больницу.
Ранее в Ростове девочка 2010 года рождения попала под машину, катаясь на электросамокате.