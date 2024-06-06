Смертельное ДТП произошло на дороге «Новороссия»

По предварительным данным, водитель 1969 года рождения на Hyundai Elantra ехал со стороны Таганрога в сторону Ростова и слишком сильно разогнался. Машина наехала на водоналивной бак, опрокинулась на левый бок и вылетела на встречную полосу. Здесь иномарка врезалась в Ford Focus, которым управлял автомобилист 1984 года рождения. От удара вторая машина опрокинулась.