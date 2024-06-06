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Смертельное ДТП произошло на дороге «Новороссия»

Ростовская область, 6 июня 2024. DON24.RU. Минувшей ночью на 41 км дороги «Новороссия» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель 1969 года рождения на Hyundai Elantra ехал со стороны Таганрога в сторону Ростова и слишком сильно разогнался. Машина наехала на водоналивной бак, опрокинулась на левый бок и вылетела на встречную полосу. Здесь иномарка врезалась в Ford Focus, которым управлял автомобилист 1984 года рождения. От удара вторая машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель Hyundai получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Девочки-пассажирки Ford 2013 и 2015 годов рождения пострадали и были доставлены в больницу.

Ранее в Ростове девочка 2010 года рождения попала под машину, катаясь на электросамокате.