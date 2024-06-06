На Кубани в ДТП с двумя легковушками пострадали четыре человека

По предварительным данным, 38-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 21150» без водительского удостоверения (отсутствует), на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Джетта». За рулем иномарки был 28-летний водитель.